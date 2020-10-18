شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدات لمحافظ البحر الأحمر لتخصيص أتوبيس لتلاميذ المدرسة الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ناشد أولياء امور تلاميذ المدرسة الفكرية بمدبنة الغردقة اللواء عمرو حنفي محاظ البحر الاحمر بتخصيص أتوبيس لتوصيل تلاميذ المدرسة من ذوي الاعاقات المختلفة وذلك للتخفيف عن اولياء الامور وعدم وجود خطوط مواصلات مباشرة للمدرسة وبين عدة احياء بالمدينة واكد اولياء الامور انهم يعانون معاناة شديدة يوميا و يواجهون صعوبات في نقل ابنائهم الي المدرسة ومع بداية العام الدراسي الجديد لم يتمكن عدد كبير من تلاميذ المدرسة من الذهاب للدراسة لعدم وجود اتوبيس يقلهم كما كان في العام الدراسي الماضي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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