شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «31– 20»، الإسكندرية «31 – 20»، قنا «35- 23»، الأقصر «36– 23»، أسوان «36 – 24» .

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