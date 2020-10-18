شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات طلاب المدارس بالقليوبية ينتظمون في أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدارس القليوبية التزاما بالكمامات والاجراءات الاحترازية مع اول يوم دراسي انتظم فيه التلاميذ .

ومن جانبه اشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان 1446617 طالبا في الدراسة مسجلون بمدارس محافظة القليوبية إعتبارا مؤكدا على جاهزية كافة مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) وبما يضمن سلامة العملية التعليمية والإنتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100% .

مشيرا إلى انه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وعددها 2451 مدرسة على مستوى المحافظة من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصرى وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والإنتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح .

وقال عجلان انه تم وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية ( إبتدائى – اعدادى – ثانوى – تعليم فنى ) ولا يوجد عجز في الكتب الدراسية.

وقال طه عجلان أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الأجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية

قائلا: أننا نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

Advertisements