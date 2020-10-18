شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: ما يقال في حق الغير عبر وسائل «السوشيال ميديا» شهادة زور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الوصية التاسعة والتى تقول «لا تشهد على قريبك شهادة زور»، قائلاً أننا بحاجة إلى فهم تلك الوصية جيدًا فهي لا تخص القاضي والمحكمة فقط إنما الشهادة هي ما تقوله في حق الآخر طوال الوقت سرًا أو جهرًا سواء بفمك أو كتابتك أو من خلال وسائل التواصل الحديثة السوشيال ميديا تعتبر شهادة زور.

واستهل البابا العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث وضع اختصارًا لهذه الوصية في عبارة ذهبية من كلمتين وهي «محبة الحقيقة»، مشيرًا إلى انه منذ دخول الخطية إلى العالم وصار العالم لا يحب الحقيقة ولا يؤمن بنفعها له.

وأوضح البابا أن سفر الخروج يقدم لنا كيفية تطبيق هذه الوصية في الإصحاح (٢٣: ١-٩) من خلال تسع خطوات، داعيا إلى ضرورة أن تكون محبة الحقيقة هي التي تشكل حياتنا.

وكتب عدد من 5 من الآباء الأساقفة أعضاء أعضاء المجمع المقدس عدد من المقالات داخل العدد، حيث كتب الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن غربية، متأملاً في كلمات داود النبي والملك «إلهنا ملجأنا وقوتنا»متخذها في ذات الوقت عنوانًا لمقاله.

وواصل الأنبا متاؤس حديثه حول صلاة التسبحة بعنوان «عمق التسبحة في كنيستنا القبطية ٢»، وأستعرض الأنبا موسي معني ومقومات حياة التكريس تحت عنوان «المكرس والقانون الروحي»١«، بينما ذكر الأنبا تكلا في أربع نقاط كيفية الشهادة المسيح وذلك بعنوان» كيف نشهد للمسيح«، وتحت عنوان»أنزل وأرى«تأمل الأنبا يوسف في معاملات الله مع الخطاة، بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة، لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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