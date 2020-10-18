شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: أغسطس التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام).

توجه بعدها وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ كل محطة وأعمال جسر مشروع القطار الكهربائي وحيث اطلع الوزير خلال جولته على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 62 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من 46.5% من أعمال الكبارى بالمشروع و82% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالى 60% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة ،

وأوضح الوزير أن هذا الخط يضمن سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الادارية الجديدة مضيفا أنه من المقرر أن يبدا التشغيل التجريبي في اغسطس ٢٠٢١ وعلى ان يبدأ التشغيل في أكتوبر ٢٠٢١ لافتاً أن طول المشروع يبلغ 90كم بإجمالي 16محطة ويبلغ طاقة النقل للقطار الكهربائى 30 الف راكب /ساعة/إتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا