شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لشادي أبوزيد عقب الإفراج عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل شادي أبوزيد مراسل برنامج «أبلة فاهيتا» ومصطفى فقير، ومهاب الإبراشي وآخرين، في القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية.

ونشرت عزة سليمان، محامية المدون الشاب شادي أبوزيد، أول صورة له عقب الإفراج عنه، عبر حسابها الخاص على فيس بوك.

كانت قد أسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى «جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهم نشر «أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».

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