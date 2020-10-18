شكرا لقرائتكم خبر عن تترات الدراما العربية ومنوعات غنائية على أوبرا الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر في الثامنة من مساء الخميس الموافق ٢٢ من اكتوبر الجارى حفلا فنيا لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد.. يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر تترات الدراما العربية بالأضافة الي مجموعة من المنوعات الغنائية

يبدأ الفاصل الاول من الحفل بموسيقى التعلب فات أداء الاوركسترا ثم تقدم الفنانة سارة مجدى تتر مسلسل ألف ليلة وليلة "احكى ياشهرزاد" وتتر مسلسل العائلة وياعيون يامغربانى ويغنى الفنان ياسر سعيد واشمعنا انا وزيزينيا ولا مش انا اللى ابكى وتشدو الفنانة شمس ابراهيم بتتر مسلسل سارة ومشاعر بتسأل ياحبيبى .

وبالفاصل الثانى تقدم الفنانة ندى غالب أغنية تتر مسلسل قضية رأي عام حديث الصباح والمساء كلمات ويختتم الفنان محمد الخولى الحفل بأغنيتى تتر مسلسل الوسية ليالى الحلمية للفنان الكبير محمد الحلو ورائعة العندليب الاسمر سواح .

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.