شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم ومحافظ القليوبية يتابعان أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميدالهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى والعقيد وائل فرج احمد المستشار العسكري لمحافظة القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ وهاشم جامع رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى والمهندسة فاطمة محمود مدير عام المشاركة المجتمعية سير الدراسة خلال اليوم الأول بعددا من مدارس المحافظة

حيث شارك المحافظ ونائب وزير التعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الطلاب في طابور الصباح بمدرسة بنها الميكانيكية العسكرية وشاركوا في أداء النشيد الوطنى وتحية العلم .

وعقب ذلك تفقد المحافظ ونائب الوزير اعمال التدريب على المنصة التعليمية ادمودو بالمدرسة ثم سير الدراسة بقسم الطاقة المتجددة .

وأكد نائب وزير التربية والتعليم خلال جولته التي حضرها المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية والمهندس على جلال مدير عام التعليم الصناعى وعبدالرحمن فتح الباب مدير عام ادارة بنها التعليمية ومحمد القاضى مدير المشاركة المجتمعية بالمديرية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل المدرسة والاستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم والتحلى بالنظام والمثابرة .

معانا إطلاق قناة أول قناة للتعليم الفنى يوم الثلاثاء المقبل لتكون أحد مصادر التعلم بالتعليم الفنى إلى جانب التفاعل والمناقشات التي تتم بداخل المدرسة .

كما أشار إلى تفعيل المنصات التعليمية بداخل العملية بالمدرسة وكافة المدارس .

ووجه نائب وزير التعليم الشكر لقيادات التعليم بالقليوبية والتعليم الفنى على مجهوداتهم

في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

فيما بعث اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية برسالة شكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الجهد المبذول في النهوض بالتعليم في مصر .

مشيرا إلى أن منظومة التعليم في مصر شهدت تطورا وتقدمت تكنولوجيا غير عاديا وهو ما انعكس على التعليم وتطبيقاته خلال جائحة كورونا .

موجها الشكر للقوات المسلحة على جهودها وما نجحت فيه في المدارس العسكرية .

ووجه الشكر لقيادات التعليم بالقليوبية على مجهوداتها وما حققته من نجاحات حيث أسفر ذلك عن ٦ طلاب أوائل بالثانوية العامة ١٢ طالب بالتعليم الفنى.

ومؤكدا على أهمية بناء وتنمية شخصية الأنسان المصرى وغرس قيم المواطنة والأنتماء والولاء والبذل والتضحية من اجل الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من اجلها لنخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه .

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وينعكس على الطلاب والمجتمع والوطن بأكمله

يأتى ذلك فيما ينتظم 1446617 طالبا في الدراسة بمدارس محافظة القليوبية إعتبارا من اليوم الأحد وسط إجراءات وقائية وإحترازية مشددة .

و قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ان كافة مدارس المحافظة جاهزة للعام الدراسي الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) وبما يضمن سلامة العملية التعليمية والإنتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100% .

مشيرا إلى انه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وعددها 2451 مدرسة على مستوى المحافظة من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصرى وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والإنتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح .

وقال عجلان انه تم وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية ( إبتدائى – اعدادى – ثانوى – تعليم فنى ) ولا يوجد عجز في الكتب الدراسية

وعقب طه عجلان بقوله: أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الأجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

مستطردا بقوله: أننا نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر