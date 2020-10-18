شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشارك الطلاب فى مباراة "بينج بونج" داخل الحرم الجامعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية داخل مدرجات الجامعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بصحبة نواب الجامعة وعمداء الكليات، يأتى ذلك عقب طفرة هائلة من أعمال التطوير والتحديث التى شملت العديد من المدرجات وقاعات التدريس، مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2020 /2021

واطمأن رئيس جامعة حلوان خلال جولتة على انتظام محاضرات الطلاب فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة مؤكدًا على أن هدف الجامعة هو تحقيق الجودة التعليمية، وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات الطلاب و متطلباتهم إلى جانب الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان شدد رئيس الجامعة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية دون تهاون من ارتداء للكمامات وحفاظ على التباعد فى ظل قيام الجامعة بعملية تطهير وتعقيم مستمرة للمدرجات، إلى جانب وضع مجموعة من العلامات واللوحات الإرشادية التى تتضمن قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإرشادات أخرى للحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب وذلك فى إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد و منع انتشار العدوى حرصاً على صحة وسلامة الطلاب خلال العملية التعليمية.

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تأتى هذه الجولة عقب عملية تطوير للعديد من المدرجات بالجامعة وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، وتزويدها بأحدث الأجهزة وأدوات التواصل التعليمية و كل ذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى و مواكبة التطور العالمى مما يسهم فى إعداد كوادر قادرة على المنافسة فى سوق العمل محليا و دوليا.

وشارك رئيس الجامعة أحد الطلاب فى مباراة لتنس الطاولة استمرت عشر دقائق تشجيعا للطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية.