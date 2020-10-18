شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يفتتح أسبوع القاهرة للمياه..والفعاليات عبر "التواصل عن بعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فعاليات اسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعنوان " الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة .. الطريق إلى داكار 2021" لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه الموارد المائية فى المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائى.

ويشارك فى حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، وزراء الرى من السودان والعراق وماسيج بوبواسكى ممثل الاتحاد الأوروبى و لويس فاشون رئيس المجلس العالمى للمياه والأميرة سُمية بنت الحسن مبعوثة منظمة اليونيسكو للعلوم والسلام ورئيس الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بمجال المياه محلياً وإقليمياً ودولياً.

ومن المقرر عقب انتهاء حفل الافتتاح بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم، وذلك تطبيقا للتدابير والاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما مختلفا عن النسختين الأولى والثانية.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومى.