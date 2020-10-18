شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تجهز غرف عزل مزودة بمواد طبية وكمامات فى ثان أيام الدراسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت المدارس غرف للعزل لاستقبال وعزل أى حالات قد يشتبه فيها صحيا، أو فى حالة ظهور أى أعراض عليها من ارتفاع درجة حرارة. وقال ياسر عمر مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، إن هناك متابعة دقيقة للحالات الصحية للطلاب مع التزامهم بالضوابط والإجراءات الصحية، وهناك تنسيق على أعلى مستوى مع مسئولى وزارة الصحة وتوجد غرفة مشتركة بين الإدارة التعليمية والصحة للتواصل بشكل مباشر وحل أى مشكلة والتعامل معها فورا.

وأوضح عمر خلال تفقده فصول مدرسة النيل الثانوية للبنات فى أول يوم دراسى للمدرسة، أن جميع قيادات الإدارة يتابعون انطلاق الدراسة فى عدد من المدارس، موضحا أن خطة العام الدراسى الجديد التى اعتمدت على توزيع حضور الطلاب على أيام الأسبوع ساهمت فى خفض الكثافات والوصول بأعداد الطلاب إلى أن الكثافات المطلوبة العادية التى طالما كان الجميع يتمناها سابقا، إضافة إلى القضاء واختفاء مشكلة العجز فى التخصصات لأن المدارس قررت إعادة توزيع المعلمين على الصفوف الدراسية.

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