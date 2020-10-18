السكة الحديد تعتذر عن تعطل برج إشارات بنها وتأخر قطارات "القاهرة - الاسكندرية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها للركاب عن العطل المفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، مما أدى لتأخير بعض القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية). وأضافت هيئة السك الحديد تم توجّيه فرق الطوارئ من الإشارات والتشغيل بسرعه التحرك لإصلاح العطل، وتشغيل اللوحة وعودة انضباط سير القطارات بسلامة وأمان، ويتم حاليا تشغيل التحاويل والسيمافورات بنطاق محطة بنها يدويًا وبالأوامر لحين انتظام لوحة الاشارات. Advertisements وجدير بالذكر بأنه جارى تحديث نظم الإشارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.

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