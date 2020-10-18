شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل النادى الأهلى بالورود احتفالاً بفوزه على الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، على تنظيم احتفالية داخل صالة 4 بمطار القاهرة، بوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربي، حيث كان فى استقبالهم فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل ، بحضور اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم.

وتم استقبال البعثة بالورود، داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، فور وصولهم على متن طائرة خاصة، وقدمت سلطات الأمن بالمطار، كافة التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق لأنهاء إجراءات وصولهم، وتأمين خروجهم من المطار.

وحقق فريق الأهلى فوزاً هاماً على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، وقدم المارد الأحمر عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير، وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى عقب الفوز المستحق على الوداد، وأشاد رئيس لنادى الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذى قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏

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