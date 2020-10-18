شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مدارس بولاق أبو العلا ويوجه بتطبيق إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عدد من المدارس ببولاق أبو العلا لمتابعة بدء العام الدراسى، حيث شدد على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد مشددا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات اولاً بأول .

وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب مشيرًا إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع .

وتفقد عبد العال، غرفة الزائرة الصحية وغرفة العزل التى خصصتها المدرسة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها إن وجدت وتأكد من وجود كافة المستلزمات بها مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد و توفير ماسح حرارة بكل مدرسة .