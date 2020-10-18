شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 36 رحلة دولية وداخلية لنقل 4 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم الأحد ، 36 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي ، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من الرياض ، تورنتو ، بغداد ، نادجمينا ، ميلانو ، باريس ، روما ، ابوجا ، امستردام ، فرانكفورت، عمان ، الخرطوم ، المدينة المنورة، بيروت ، الشارقة ، دبي ، أبوظبي ، واشنطن ، لندن ، اسطنبول ، جدة ، الدمام و 7 رحلات داخلية إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

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وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.