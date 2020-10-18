شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مجمع معاهد مدينة نصر، لمتابعة انتظام الدراسة، حيث شارك فى حضور طابور الصباح وألقى كلمة قال فيها: أدعو الله أن يكون عاما موفقا مسددا وأن يحافظ على الطلاب والعاملين وعلى مصر، هذا العام استثنائى، الدراسة به لن تزيد على يومين، وهناك دروس تفاعلية أعدت وستجدونها سهلة وتعوضكم عن الدروس الخصوصية، وستأتيتكم تعليمات مفصلة للتعامل مع المواد التفاعلية، وأى طالب يصعب عليه ذلك سيتم منحهم فلاشة عليها كل المواد.

وأضاف صالح عباس، واهم من يقول إن الأزهر مواده صعبة، فهى نفس مواد التربية والتعليم مع زيادة المواد الشرعية والتى اعتاد الطالب الأزهرى عليها، وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية دخول الطلاب للفصول وحضور الحصة الأولى والرد على استفساراتهم، كما شدد على توفير كافة مواد التعقيم والوقاية من فيروس كورونا، مشددا على عدم المصافحة والاحضان والقبلات بين الطلاب لعدم نقل العدوى، كما تأكد من التزام الطلاب على ارتداء الكمامات والمسافات الآمنة بينهم، كما حرص على متابعة دخول الطلاب للمعهد وقياس درجة الحرارة.

وتقرر أن يكون نظام الدراسة في جميع المعاهد ما بين يومين إلى أربع أيام، حيث تكون الدراسة بالصفوف التمهيدي والأول والثاني والثالث الابتدائي 4 أيام، ومن الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوي يومان فقط.



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (1)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (2)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (3)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (4)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (5)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (6)

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رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (7)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (8)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (9)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (10)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (11)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (12)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (13)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (14)



رئيس المعاهد الأزهرية يشارك بطابور الصباح ويتابع تطبيق إجراءات الوقاية (15)