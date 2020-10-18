شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يعلن من القليوبية إطلاق أول قناة للتعليم الفنى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والعقيد وائل فرج أحمد المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والمهندسة فاطمة محمود مدير عام المشاركة المجتمعية، سير الدراسة خلال اليوم الأول بعدد من مدارس المحافظة.

وشارك المحافظ ونائب وزير التعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب فى طابور الصباح بمدرسة بنها الميكانيكية العسكرية وشاركوا فى أداء النشيد الوطنى وتحية العلم .

وعقب ذلك تفقد المحافظ ونائب الوزير أعمال التدريب على المنصة التعليمية ادمودو بالمدرسة ثم سير الدراسة بقسم الطاقة المتجددة .

وأكد نائب وزير التربية والتعليم خلال جولته التى حضرها المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية والمهندس على جلال مدير عام التعليم الصناعى وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام ادارة بنها التعليمية، ومحمد القاضى مدير المشاركة المجتمعية بالمديرية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل المدرسة والاستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم والتحلى بالنظام والمثابرة .

وأشار إلى إطلاق أول قناة للتعليم الفنى يوم الثلاثاء المقبل لتكون أحد مصادر التعلم بالتعليم الفنى إلى جانب التفاعل والمناقشات التى تتم بداخل المدرسة .كما أشار إلى تفعيل المنصات التعليمية بالمدرسة وكافة المدارس .

ووجه نائب وزير التعليم الشكر لقيادات التعليم بالقليوبية والتعليم الفنى على مجهوداتهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

فيما بعث اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، برسالة شكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على الجهد المبذول فى النهوض بالتعليم فى مصر، مشيرا إلى أن منظومة التعليم فى مصر شهدت تطورا وتقدمت تكنولوجيا غير عاديا وهو ما انعكس على التعليم وتطبيقاته خلال جائحة كورونا، موجها الشكر للقوات المسلحة على جهودها وما نجحت فيه فى المدارس العسكرية .

ووجه الشكر لقيادات التعليم بالقليوبية على مجهوداتها وما حققته من نجاحات حيث أسفر ذلك عن 6 طلاب أوائل بالثانوية العامة 12 طالب بالتعليم الفنى، مؤكدا على أهمية بناء وتنمية شخصية الأنسان المصرى وغرس قيم المواطنة والأنتماء والولاء والبذل والتضحية من اجل الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من اجلها لنخرج الى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه .

يأتى ذلك فيما ينتظم 1446617 طالبا فى الدراسة بمدارس محافظة القليوبية إعتبارا من اليوم الأحد وسط إجراءات وقائية وإحترازية مشددة.

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و قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ان كافة مدارس المحافظة جاهزة للعام الدراسى الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وبما يضمن سلامة العملية التعليمية والإنتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100% ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وعددها 2451 مدرسة على مستوى المحافظة ، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصرى وتعليق علم مصر فى مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والإنتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسى منضبط ومثمر وناجح .

وقال عجلان انه تم وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل الى الإدارات التعليمية ( إبتدائى – اعدادى – ثانوى – تعليم فنى ) ولا يوجد عجز فى الكتب الدراسية

وعقب طه عجلان بقوله : أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الأجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

واستطرد بقوله : أننا نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة اى تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع اى تجمعات للطلاب أو اى تزاحم طلابى خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.