شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق حملة "صحِتك ثروتك" للكشف الطبى على السيدات بالمجتمع الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تطلق جامعة القاهرة، اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين، حملة "صحتِك ثروتك" للكشف الطبي على السيدات والفتيات بالمجتمع الجامعي، وتوعيتهن بسرطان الثدي، وتدريبهن على الكشف الذاتي المبكر، وذلك بالتعاون بين كلية طب قصر العيني والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وبإشراف أساتذة متخصصين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة اليوم الأحد، إن حملة التوعية بسرطان الثدي، تستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والعاملات والطالبات وتوعيتهن بأهمية الكشف المبكر وتدريبهن على الكشف الذاتي.

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وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة حريصة على تقديم كل إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسئولياتها المجتمعية ومساندة الدولة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن حملة التوعية بسرطان الثدي تستمر أسبوعين، في 6 كليات هي: الآداب، والآثار، والزراعة، والتجارة، والدراسات العليا للتربية، والإعلام، إلى جانب بعض المباني والمقرات الإدارية مثل المبنى الإداري 1 بمدينة الطلبة، ومبنى القبة، ومقر رعاية الشباب بالمدينة الرياضية، مشيرًا إلى اتخاذ الجامعة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد طوال مدة الحملة حفاظًا على سلامة الجميع.