شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصرف الصحى تنزح المياه عن منطقة المسابك بقرية بشتيل فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على شكوى أرسلت من القارئ محمود هناء عبد الله لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، يتضرر فيها من انتشار مياه الصرف الصحى، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أفادت أن تلك الشكوى كانت بالأمس، وتم عمل اللازم وتم نزح المياه الناتجة عنها علما بأن المنطقة بالكامل منفذة مجهود ذاتي وبعضها قائم على طرنشات. وكان القارئ محمود هناء عبد الله أحد سكان المنطقة، أرسل شكوى إلى خدمة صحافة المواطن باليوم السابع يتصرر من مياه الصرف الصحى تغرق شارع المسابك أمام فيلا مرجان بمنطقة بشتيل، تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى، فضلا عن تسربها أسفل المنازل وينتج عنها تآكل الأساسات

غرق شارع الصرف الصحى Advertisements

وتابع القارئ عبر الاستغاثة :"نعانى من غرق قرية غمرين فى مياه الصرف الصحى والمياه الجوفية مما أدى إلى انهيار البنية التحتية للمنازل بالاضافة إلى إعاقة حركة المارة والسيارات".، وناشد القارئ، رئيس حى مدنية اوسيم والمسئولين بضرورة حل هذه المشكلة حفاظا على ارواح المواطنين.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.