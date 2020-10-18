شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصرف ترد على شكوى أهالى شارع المطراوى وتؤكد العمل على إنهاء المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على شكوى أرسلت من القارئ سامح عبد الحكيم، لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، يتضرر فيها من انتشار مياه الصرف الصحى منذ شهرين، جاء فيه أن شركة الصرف الصحى بالقاهرة أفادت بأنه جارى العمل في مشروع الدفع النفقى فى شارع المطراوى، تحت إشراف الجهات التنفيذية المختصة، وعند وجود طفوحات يتم سحبها؛ وبمجرد الانتهاء من المشروع ستنتهي مشاكل الطفوحات فى الشارع.

وكان القارئ سامح عبد الحكيم أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن في الخليج 365 متضرر فيها سكان شارع المطراوى العمومى المتفرع من ميدان المطرية من انتشار مياه الصرف الصحى منذ شهرين، وقال القارىء خلال رسالته:"نعانى من انتشار الروائح الكريهة والحشرات بسبب مياه الصرف الصحى فضلا عن اعاقة حركة المارة والسيارات".

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تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.