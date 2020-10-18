شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة.. جامعة الأزهر تفتح باب التنسيق للمرة الثالثة حتى 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت جامعة الأزهر باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم في المرحلتين؛ الأولى والثانية بدءًا من اليوم الأحد 18 من أكتوبر 2020 م، حتى يوم الثلاثاء 20 من أكتوبر 2020 م، وذلك عن طريق التقدم إلى وحدة النظم والشبكات بالجامعة بمدينة نصر بالقاهرة ، بجوار كلية العلوم بنين .

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، توافد الطلاب والطالبات فى اليوم الأول لبدء العام الدراسى، حيث قام بجولة تفقدية لكليات فرع الجامعة بالدراسة، وعقد لقاء مفتوح مع الطلاب، كما قام بجولة بكليات الجامعة بمدينة نصر، واستقبل الطلاب وقام بتوزيع أقلام عليهم، واطمأن على تطبيق الاجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حرص على التأكد من تطبيق الكشف الحرارى على بوابات الجامعة والكليات وارتداء الطلاب للكمامات.

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وأكد رئيس جامعة الأزهر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجامعة لم تتعمد رفع نتيجة التنسيق كما يشاع، مرجعا السبب فى ارتفاع التنسيق نظرا لارتفاع نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية، ومما يؤكد حرص الجامعة على الطلاب قامت بتوحيد الحد الأدنى لكليات القمة بين البنين والبنات ، مضيفا أن مجموع الطب هذا العام قد ارتفع؛ بسبب الزيادة في الأعداد الحاصلة على درجات عليا، وكانت هناك دراسة مستفيضة؛ حتى يظهر التنسيق متوافقًا مع أعداد الطلاب، وقدرات الكليات، مشيرًا إلى أن عدد الحاصلين على 97٪ هذا العام بلغ 948 طالبًا مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت فيه الأعداد 310 طلابٍ فقط، وعدد الحاصلين على 98 ٪ بلغ 791 طالبًا مقارنة بالعام الماضي 173 طالبًا، وعدد الحاصلين على 99 ٪ بلغ 136 طالبًا مقارنة بالعام الماضي 33 طالبًا فقط، وعدد الحاصلين على 100 ٪ ثلاثة طلابٍ مقارنة بالعام الماضي لا يوجد، وهو ما يشير إلى وجود زيادة كبيرة في أعداد الحاصلين على مجموعات مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما استوجب ارتفاع التنسيق.