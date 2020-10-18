7 من ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب ضمن المعينين بمجلس الشيوخ.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى 7 من ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من إجمالى 100 عضو المعينين ليكتمل عدد أعضاء مجلس الشيوخ لـ 300. وقام الرئيس بتعيين 100 شخصية تمثل كل الطوائف قبل اجتماع أول جلسة لمجلس الشيوخ وحلف اليمين اليوم الأحد وضمت القائمة كل من: 1ـ أكمل سامى نجاتى خطاب 2ـ محمد مجدى فريد محمد 3ـ علاء الدين مصطفى على حسن Advertisements 4ـ أحمد محمد السعيد قناوى 5ـ محمود تركى 6ـ سها سعيد 7ـ رامى جلال

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