شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يعفى أبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية والمدينة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية فى المرحلة الجامعية الأولى، نظامى وانتساب، للعام الدراسى الحالى 2020 / 2021.

وأكد الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة أن الجامعة مستمرة فى تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى، كما تقدم الجامعة الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب فى الحالات المرضية المختلفة.

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مبكرًا عن خطة وضعتها الجامعة للتوسع فى دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة، وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم، حيث تشمل الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعى للطلاب، سداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعى والتغذية وشراء الكتب، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوى القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتى تتمثل فى شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.