شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن انتهاء تنفيذ وتشغيل برج إشارات أبو حماد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أنه متوقع انتهاء تنفيذ وتشغيل برج إشارات أبو حماد ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد ووصلة الزقازيق/ أبوكبير بطول 214 كم خلال أيام، حيث يشمل إنشاء 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا على مسار الخط، حيث تنفذ المشروع شركة سيمنز العالمية. وتنفذ هيئة السكة الحديد حاليا 5 مشروعات من مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد تتضمن إنشاء عدد (86) برجا رئيسيا وعدد (74) برجا ثانويا بإجمالي أطوال 971 كم، حيث تتحكم هذه الأبراج فى مسير القطارات آليا على مستوى خطوط الهيئة مما يزيد معدلات الأمان والسلامة نتيجة انحصار تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات، ويساعد ذلك على تقليل زمن التقاطر بين القطارات، وبالتالى زيادة أعداد الرحلات التى تقوم يوميا.



المشروعات الـ5 الجارى التي تشرع الهيئة في تنفيذها حاليا تشمل مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة/ بنها / الإسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو، بالإضافة 452.1 مليون جنيه، وتحديث نظم الإشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو، بالإضافة 348.2 مليون جنيه، وتحديث نظم الإشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادى بتكلفة 86.5 مليون يورو بالإضافة إلى 846 مليون جنيه، وتحديث نظم الاشارات على خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد، وكذلك الوصلة من الزقازيق / أبوكبير بتكلفة 61 مليون يورو بالإضافة 399.5 مليون جنيه و8.7 مليون فرنك سويسري.

يذكر أن خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالي يصل إلى حوالي 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.