الداخلية تطلق خدمة جديدة لمالكي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة لمالكي السيارات، بأنه يمكنك سداد رسوم "الملصق الإلكتروني" أون لاين من خلال بوابة مرور مصر، وتنطبق هذه الخدمة على أنواع التراخيص الملاكي والدراجات النارية فقط. يأتي ذلك في ضوء إتاحة خدمات ترخيص المركبات وتجديد الرخص إلكترونيا وتوصيلها لطالبيها. كما يتم سداد الرسوم فقط من خلال بوابة مرور مصر ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة. خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني: Advertisements – لسداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني يجب أن تكون رخصة المركبة سارية. – يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط. – يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة. وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه يوجد العديد من المزايا والفوائد التي تتوفر من تركيب "الملصق الإلكتروني" للتعرف عليها اضغط على الرابط التالي: اضغط هنا

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