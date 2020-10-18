شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة مائية كثيفة على سيناء والقاهرة تسجل 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، مع شبورة مائية، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.