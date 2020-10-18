شكرا لقرائتكم خبر عن "نصر أكتوبر" كلمة التعليم للطلاب بطابور الصباح بمدرسة النيل الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مراسم طابور الصباح بمدرسة النيل الثانوية للبنات توجيه كلمة للطالبات عن انتصار أكتوبر المجيد، جاء نصها،" بكل فخر وإعتزاز نتذكر فى هذه الأيام المجيدة ما فعله أبناؤنا وأجدادونا من بطولات سطرها التاريخ بحروف من نور عبر المقاتل المصرى لجيشنا العزيز فى نصر 6 أكتوبر حينما عبر جنودونا قناة السويس والمانع المائى وخط بارليف الحصين ودكوا حصون العدوة الصهيونى، ولا زال المقاتل المصرى يحارب حتى اليوم الجهل والإرهاب دفاعا عن الوطن، إن عظمة مصر فى نصرها 1973 فى توحد شعبها يد واحدة ضد العدو أينما كان والشعب المصرى يقف يد واحدة خلف جيشه المصرى عاشت مصر بجيشها وسواعد أبنائها واجتهادهم بالعمل والكفاح يتحقق النجاح" .

ووجهت إدارة المدرسة تعليمات للطالبات، منها سداد رسوم التابلت البالغة 100 جنيه، وعدم تغيير أماكن الجلوس أو النزول من الفصول إلا بإذن.