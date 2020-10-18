شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة بدء الدراسة فى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مدارس العاصمة لمتابعة سير العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، ويبدأ بمدرستى النيل الرسمية لغات رياض أطفال ابتدائى وإعدادى ومدرسة التحرير الابتدائية بشارع الخضراء بولاق أبو العلا كورنيش النيل.

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أمس السبت، مدرستى مصطفى كامل الابتدائية وعاطف السادات الثانوية بنات بإدارة البساتين التعليمية، للوقوف على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية بمدارس العاصمة طوال اليوم الدراسى، حيث ووجه محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسى الجديد متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته كما قام بإهداء الطلاب شنط وأدوات مدرسية بمناسبة بدء الدراسة .

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واطمأن محافظ القاهرة على سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب فى أول أيام العام الدراسى 2020 / 2021 مؤكدًا انتظام الدراسة فى المدارس التى تعمل السبت وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية، وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد وتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة.

وأكد المحافظ ،على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد مشددا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات اولاً بأول .