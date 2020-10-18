شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وقياس الحرارة..مدرسة النيل الثانوية تستقبل الطالبات بثان يوم دراسة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مدرسة النيل الثانوية للبنات الحكومية، التابعة لإدارة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، الطالبات فى أول يوم لهن للعام الدراسى الجديد بقياس درجة حرارتهن ومرورهن عبر بوابة التعقيم.

ووجهت إدارة المدرسة تعليمات ونصائح أثناء دخولهن المدرسة، منها الالتزام بارتداء الكمامات وعدم خلعها، قائلة: "لا مجال للأحضان أو المصافحة أو تبادل القبلات مع تحقيق التباعد المطلوب أثناء تواجدهن بطابور الصباح، كما وضعت المدرسة علامات بأرض الطابور للوقوف عليها لتحقيق التباعد الاجتماعى.

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