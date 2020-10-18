شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن مكان لجنتك ورقمك فى الكشوف من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقدم موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن البيانات التى تهم الناخبين عن اللجان الانتخابية ويمكن عن طريق ادخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا، في الخانة الموجودة فى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة جميع البيانات اللازمة لإدلاء المواطنين بأصواتهم في في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية وأيضًا القائمة.
وتظهر على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إدخال الرقم القوملا بيانات المركز الانتخابى والمحافظة والمركز التابع له وعنوان اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقم الناخب فى الكشوف وتاريخ التصويت والدائرة الفردى ودائرة القائمة.
ويستطيع المواطن معرفة بياناته الانتخابية بالدخول مباشرة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الضغط هـنـــــا.
وبعد الضغط على على الرابط يظهر مربع جاهز لإدخال الرقم القومى للناخب كما فى الصورة:
ويظهر جميع البيانات والمعلومات التى تلزم الناخب للإدلاء صوته كما فى الجدول التالى:
الرقم القومي (.............) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
|
مركزك الإنتخابي:
|
.................................
|
محافظة:
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.................................
|
مركز:
|
.................................
|
العنوان :
|
.................................
|
رقم اللجنة الفرعية:
|
.................................
|
رقمك في الكشوف الانتخابية:
|
.................................
|
تاريخ التصويت:
|
24 - 25 أكتوبر
|
دائرة الفردي:
|
.................................
|
دائرة القائمة:
|
.................................
-
الوضع في مصر
-
اصابات
105,297
-
تعافي
98,157
-
وفيات
6,109
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