إطلاق «منصة التعليم المصري» اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وكان شوقي أعلن خلال فيديو مصور بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن العام الدراسي الجديد استثنائي بسب جائحة كورونا، ولذا حاولنا أن نتخذ كافة الاجراءات التي تضمن تقديم خدمة تعليمية ممتازة بالتزامن مع اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية الطلاب والمعلمين.

واستعرض شوقي طريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهره الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية .

وقال وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لكيفية نزول الطلاب للفصول، فقد تم اعداد جدول تبادلي يحقق التباعد اللازم بين الطلاب ،مشيرا إلى أن عملية تقليل أيام الدراسة في المدارس هي مجرد خطة للتعامل في ظل ازمة فيروس كورونا وليس له علاقة بالتطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن كل مدير مدرسة من حقه أن يحضر الطلاب أكبر عدد ممكن من الأيام، وفقا للكثافة الموجودة في مدرسته .

وأضاف، أن هناك تعليمات للطلاب لحمايته من فيروس كورونا، أبرزها غسل اليدين بإستمرار، وتجنب وضع اليدين عن الوجه، وتغطية الوجه عند السعال أو العطس ،والتواصل مع المعلم عند الشعور بأي أعراض

وقال شوقي أن هناك نصائح لأولياء الأمور لحماية الطلاب من فيروس كورونا، وهي تشجيع الطلاب على الرياضة والنظافة، واختيار الأكل الصحي، وتجنب ارسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم أو أي أعراض اشتباه.

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وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك نصائح أخرى لمديري المدارس والمعلمين والاداريين، تتمثل في: تهوية الفصول جيدا، وتعقيم أدوات الطلاب، وتنظيف المدرسة يوميا، والحفاظ على المسافات الامنة، وقياس درجات الحرارة خاصة بعد أن تم توزيع 3 كواشف حرارية لكل مدرسة من الـ60 ألف مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلن شوقي أنه سيكون هناك غرف عزل في كل المدارس، وسيتم تذكرة الطلاب دائما بالاجراءات الاحترازية عن طريق الملصقات الموجودة في المدارس وعن طريق الحديث المباشر والحصص الارشادية.

وقال وزير التربية والتعليم، لقد تم وضع ضوابط محددة لغلق المنشآت التعليمية التي تظهر فيها حالات كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، سواء غلق فصل أو أكثر أو مدرسة بالكامل أو محافظة بالكامل .

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت خطة لاستكمال العام الدراسي للطلاب اثناء وجودهم في المدارس تحسبا لأي ظروف طارئة بشأن فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن تلاميذ الصفوف من رياض الاطفال حتى الثالث الابتدائي سيكون التواصل فيها مع المعلم هو السبيل الأوحد لاستمرار العملية التعليمية لأنه لا يمكن الاعتماد إلا على التواصل المباشر في هذه المرحلة العمرية ولهذا سيحضر هؤلاء الطلاب عدد أكبر من الأيام في المدارس دونا عن باقي زملائهم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المصدر الرئيسي للتعلم من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي، سيكون عبر قنوات تعليمية أولها سيتم تفعليها اليوم الأحد 18 اكتوبر.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فجميع طلاب هذه المرحلة سيكون معهم تابلت في العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن اجهزة تابلت اولى ثانوي جاهزة في جميع المديريات التعليمية لتسليمها للطلاب فورا ماعدا محافظات جنوب وشمال سيناء واسوان فهذه المحافظات سيصلها التابلت قبل نهاية الاسبوع الجاري.