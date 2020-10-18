شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق منزل بالمنوفية.. وإصابة 4 بحروق متفرقة في الجسد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شب حريق في منزل بقرية منيل عروس بمركز أشمون في محافظة المنوفية، نتج عنه إصابة 4 بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً يفيد باندلاع حريق مروع في عقار مكون من 4 طوابق، وتم على الفور استدعاء قوات الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة.

وأكدت التحريات الاولية أن الحريق نشب داخل المطبخ، بسبب وجود تسريب غاز، وامتدت النيران إلى عدد من الغرف، داخل المنزل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة قى أنحاء الجسد نقلوا على إثرها للمستشفى.