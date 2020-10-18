شكرا لقرائتكم خبر عن البرادعي: ليس من حق أحد التشكيك في الهولوكوست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه لا يحق لأحد التشكيك في «الهولوكوست» باعتبارها «جريمة إبادة جماعية بشعة».

وأوضح البرادعي، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، السبت: «من حق كل إنسان أن يدافع عن فكره ومعتقده ضد أي إساءة ولكن ليس من حقه أن يلجأ إلى العنف».

وأضاف البرادعي أنه «من حق كل إنسان أن يدين السياسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ولكن ليس من حقه أن يشكك في الهولوكوست كجريمة إبادة جماعية بشعة»، مشيرا إلى أن «التفكير العقلاني الأخلاقي هو المدخل للدفاع عن كل قضايانا».