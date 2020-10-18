شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. نظر مطالبة مرتضى منصور بوقف قرار اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها، نظر استئناف سما المصرى على حبسها عامين بتهمة التحريض على الفسق، ونظر دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة، استئناف إيساف على حبسه 6 أشهر لاتهامه بضرب أستاذ جامعى، ونظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية.

نظر استئناف سما المصرى على حبسها عامين بتهمة التحريض على الفسق

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، استئناف الراقصة سما المصرى، على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، والقاضى بمعاقبتها بالحبس سنتين ودفع 300 ألف جنيه غرامة فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المتجمع ونشر فيديوهات جنسية.

دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدعوى القضائية، المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة.

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دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، يطالب التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذى ألزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

استئناف إيساف على حبسه 6 أشهر لاتهامه بضرب أستاذ جامعى

تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، الاستئناف المقدم من دفاع المطرب إيساف على حكم محكمة جنح العجوزة بحبسه وشخص آخر 6 أشهر؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.