شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه برعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية، تحت عنوان " الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة .. الطريق إلى داكار 2021" لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه الموارد المائية فى المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائى.

يتضمن المؤتمر عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالاضافة الى عقد اجتماعين رفيعى المستوى " الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة فى الدول العربية- مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه" ومنتدى الشباب الافارقة المتخصصون بالمياه فى نسخته الثالثة، وكذلك 3 مسابقات لأفضل مشروع تخرج فى مجال الرى والهيدروليكا وإدارة المياه وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراة فى مجالات المياه.

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وسيتم تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه والفائزين في كافة المسابقات ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه ، وكذلك تكريم أبناء الوزارة المتميزين والذين تمكنوا من إدارة الأزمات خلال مواسم السيول والفيضان بالشكل الأمثل ، وأيضاً تكريم شباب الوزارة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه .

الجدير بالذكر أن " أسبوع القاهرة للمياه" يعد بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، ويُعقد هذا العام تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلي داكار 2021"، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.