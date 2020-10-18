شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطلق قناة "مدرستنا" للصفوف من 4 ابتدائى حتى 3 إعدادى 8 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن اطلاق قناة" مدرستنا" فى الثامنة صباحا للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

وتطرق الوزير للحديث حول القنوات التعليمية والتي سيتم إطلاقها رسميًا يوم الأحد 18 أكتوبر تحت اسم "مدرستنا" عبر تردد 12303- الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 5/6، وسيتم الإعلان عن جدول البث للطلاب، عبر "منصة التعليم المصري" فضلاً عن طباعته وتوزيعه على الطلاب في المدارس.



وقدم وزير التربية والتعليم، خلال الفيديو، نماذج من الدروس التعليمية والتي سيتم إذاعتها للصفوف الدراسية المختلفة عبر القنوات التعليمية "مدرستنا"، والتي ستنطلق يوم الأحد 18 أكتوبر 2020.



وأعلن شوقى، عن أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتم إتاحتها من قبل الوزارة، فضلاً عن توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطورا مهما في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.



وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية HTTP://lms.ekb.eg وهي منصة تضم مصادر تعلم رقمية عديدة لطلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إضافة مواد باللغة الفرنسية عبر المنصة، ويتم تحديث المنصة بصفة مستمرة، كما تم تزويدها بالكتب الدراسية.



كما أشار شوقي، إلى مكتبة الدروس الإلكترونية التفاعلية والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إطلاق قناة تلفزيونية تعليمية لطلاب الثانوية العامة، وأخرى لطلاب التعليم الفني.



ولفت الوزير إلى المنصات الإلكترونية المختلفة والتي أطلقتها الوزارة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم في التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، وهي: "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج أسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".







