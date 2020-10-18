مصر تحتل قوائم أكثر وجهات الغوص شهرة فى العالم.. وreef world تنصح بزيارتها

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ووضعت المنظمة قائمة تضمن أفضل 9 مواقع عالمية للغوص فى العالم واحتلت مصر المرتبة الرابعة، وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمى، اجتذب البحر الأحمر في مصر لأول مرة الغواصين في الخمسينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح واحدة من أكثر وجهات الغوص شهرة في العالم لمياهها الهادئة والصافية، والشعاب المرجانية الملونة، وحطام السفن المثيرة، وثروة الحياة البحرية.
وأضافت "يوجد في شرم الشيخ الواقعة شمال البحر الأحمر أكثر من 30 موقعًا محليًا للغطس لاستكشافها، بالإضافة إلى خيارات مختلفة للمعيشة، ويمكن مشاهدة الدلافين وأسماك القرش الرمادية وسمك التونة والباراكودا أثناء الغطس.
وقالت "كذلك تعد الغردقة مكانًا رائعًا آخر، خاصة لعشاق الحطام، حيث يمكنهم زيارة موقعي Thistlegorm وGiannis D المذهلين".
وتنافس مصر كلا من إندونيسيا والفلبين على جائزة أفضل وجهات سياحة الغوص عالميا للعام 2020، والتى تجريها سنويا مجلة دايف البريطانية أحد أشهر المجلات العالمية فى مجال الغوص، حيث احتلت مصر المركز الثالث بعد مرور شهر على التصويت.
وقالت المجلة من خلال صفحتها الرسمية: "إذا كنت تتابع جوائز هذا العام فستعرف أنها كانت الأكبر التي نجريها حتى الآن، مع 108 وجهة مختلفة، وما يقرب من 1100 مركز ومنتجعات غطس مختلفة تم ترشيحها".
وأشارت المجلة، إلى أن التصفيات تتم الآن بين 25 مرشحًا فقط هى من ذهب لهم التصويت خلال الشهر الأول، ونشرت القائمة الكاملة للترشيحات للتصويت والاختيار بينها، وفي كل عام يتم التصويت النهائي فقط على أفضل 25 في كل فئة من فئات الترشيحات، وسيحصل العشرة الأوائل على جائزة أفضل مراكز الغوص في العالم.
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