شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد اليوم حفل إتمام مشروع "تطوير الحضانات " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدكتورة نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين، حفل إتمام مشروع تطوير الحضانات الذي تم بالتعاون مع الوزارة وإحدى الجمعيات الخيرية.

يأتي مشروع تطوير الحضانات في إطار تنفيذ البرنامج القومي للطفولة المبكرة ، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، يهدف المشروع لرفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم الى 4 سنوات، والعمل على التوسع في نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية، وتوفير خدمة ذات جودة عالية.

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ويأتى ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه وزارة التضامن الاجتماعى حملات مفاجئة على حضانات الأطفال التى تم إعادة فتحها مرة أخرى على أن تقوم كل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفى حالة عدم الالتزام تعرض الحضانة نفسها لإلغاء الترخيص وذلك بالتزامن مع دخول العام الدراسى الجديد.

و كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن فتح ما يقرب 2000 حضانة فى مختلف المحافظات حتى الآن، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال، من إجمالى ما يقرب من 14 ألف حضانة منتشرة على مستوى الجمهورية والتأكد من كافة الشروط الخاصة بإعادة فتح الحضانات وفقا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالاستمرار فى المتابعة والتاكيد على وجود لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم فى عضويتها ممثلى إدارات الاسرة والطفولة، كما يقوم فرق التدخل السريع لأى طوارئ، وأيضا لجان الضبطية القضائية وفى حال وجود أى مخالفات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،