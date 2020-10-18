شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة للقنوات المعادية: سننجح فى تقديم خدمة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى القنوات المغرضة المعادية لمصر، قائلا: بدأت الدراسة في جمهورية مصر العربية أمس السبت في 12 محافظة بالضوابط المصممة لحماية أولادنا في ظل جائحة كورونا.

وتابع الوزير : قامت الدولة المصرية بجهد كبير لتحقيق هذه البداية الجميلة وأود أن أشكر كل منظومة التربية والتعليم والشكر والعرفان لرجال الداخلية المصرية والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان على دعمهم الكبير في صمت وبعمل دؤوب.

وأكد وزير التربية والتعليم: ستُعَلّم مصر أبناءها وتصحح أي مشكلة تظهر وسوف تنجح مصر باذن الله في تقديم خدمة تعليمية حكومية مجانية رفيعة المستوى رغم كل محاولات الإفشال والتشكيك والاهتمام بالصغائر وتضليل الرأى العام، تحيا مصر رغم كيد الحاقدين.