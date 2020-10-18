شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة اليابانية يؤكد تطبيق التعليم "أون لاين" سيكون بحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد الجوهرى ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، استعداد الجامعة للعام الجامعى الدراسى الجديد، موضحًا أن "تطبيق التعليم عن بعد" سيكون بـ"حدود"، مضيفًا: "لم نكن نحب أو نشجع التعليم عن بعد لأننا نريد أن يأتي الأستاذ الياباني للجامعة ويلتقي طلابه ويكون التدريس وجهًا لوجه، لأن الهدف من الشراكة مع اليابان نقل الثقافة والقيم التي تساهم في تطبع الطلاب بطباع أساتذتهم، ونرى أن تأثير الجامعة سيكون أقوى من البيت".

وأضاف الجوهرى، في تصريحات لـ"الخليج 365" ، ظروف كورونا أرغمتنا على استغلال " التعليم عن بعد والتعليم التخيلى، وبالفعل قدمنا فصول تخيلية أقرب ما يكون للواقع".

وأضاف الجوهرى ، إن الجامعة توفر مدينة جامعية متكاملة، وكل طالب يقيم بغرفة منفصلة تخضع لإشراف على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى وجود مكتبة بها العديد من المراجع ومكتبة إلكترونية بحثية، وقاعات للاستذكار مفتوحة على مدار اليوم، وأنشطة رياضية وثقافية مسائية بالملاعب المفتوحة والصالات الرياضية وحمام السباحة بمبنى الأنشطة، وجميع القاعات والسكن الطلابى والمعامل التعليمية والمسطحات بالجامعة بها خدمة WIFI، وتضم المدينة 25 عمارة سكنية لسكن الطلاب والأساتذة على مساحة 10.6 فدان تتسع لأكثر من ألف طالب.

وتنطلق، الدراسة بالجامعات المصرية وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، حيث تستقبل الجامعات الطلاب على أن يتم تطبيق منظومة التعليم الهجين خلال العام الدراسى الجديد والتى تمزج بين التعليم المباشر والتعليم أون لاين.