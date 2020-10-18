شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر 21 .و بكين 20.. تعرف على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الأحد 18 أكتوبر. وتشير توقعات درجات الحرارة في أبوظبي والدوحة وبغداد 35 ، والجزائر 21 درجة مئوية نهاراً . بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 27 ، 29 على التوالي . في حين تبلغ العظمى نهاراً على بكين 20 والصغرى 05 ، وموسكو 10 درجة مئوية نهاراً والصغرى 02 . والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية . المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 41 26 أنقرة 25 10 المدينة 36 21 إسطنبول 22 16 الرياض 34 16 إسلام أباد 31 16 المنامة 33 28 نيودلهي 34 21 أبوظبي 35 25 جاكرتا 33 24 الدوحة 35 27 بكين 20 05 الكويت 37 20 كوالالمبور 34 24 دمشق 31 11 طوكيو 18 14 بيروت 28 23 أثينا 25 16 عمان 30 15 Advertisements روما 19 08 القدس 27 16 باريس 14 04 غزة 29 21 مدريد 21 08 بغداد 35 16 برلين 11 04 مسقط 32 24 لندن 13 08 صنعاء 24 06 مونتريال 14 08 الخرطوم 40 25 موسكو 10 02 طرابلس 24 18 نيويورك 17 12 تونس 22 12 واشنطن 19 09 الجزائر 21 12 نواكشوط 38 26 الرباط 25 13 أديس أبابا 23 11 الوضع في مصر

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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