شكرا لقرائتكم خبر عن فقد النظر بعينه اليسرى.. «واحد من الناس» يتكفل بعلاج الطفل أدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الاعلامي عمرو الليثى، في مقدمة برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة، قصة إنسانية مؤثرة للطفل أدهم شعبان، 6 سنوات، الذي يعاني من عدم قدرته على النظره بعينه اليسرى، ووفاة والده بعد مرضه بشهر واحد.

وقالت والدة أدهم، 25 سنة، إن ابنها يحتاج عملية شبكية في العين على 3 مراحل، وهى إجراء عملية استئصال للجسم الزجاجى، ثم عملية حقن سيليكون، وعملية ليزر بالإضافة إلى إزالة تلفيات، موضحة أن تكلفة العمليات 50 ألف جنيه.

وتابعت: «أخرجت ادهم من المدرسة بسبب ضيق الحالة المادية وتنمر زملائه عليه».

من جانبه، قال عمرو الليثي إنه تم التبرع بـ50 ألف جنيه لعمليات ادهم، كما سيتم دفع مصروفات المدرسة له وتجهيز مسلتزمات الشنطة المدرسية، حتى يبدأ في الدراسة فوراً، كما سيتم ترميم منزله وإصلاحه، كما سيقدم البرنامج مشروع بقالة صغير لوالدة أدهم لكى تعوله منه.