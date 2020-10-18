شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على أكاذيب الجزيرة.. تفاصيل إنشاء 106 مساجد بالبحيرة بـ166 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة البحيرة طفرة هائلة فى إنشاء المساجد وإعمارها بالمراكز المختلفة، مما يدحض أكاذيب الجماعات الإرهابية وأبواقها الإعلامية التى تشوه دوما صورة الدولة، وتكثف وزارة الأوقاف من جهودها للانتهاء من أعمال بناء المساجد وترميمها بكافة مدن وقرى المحافظة.

من جانبه، أشاد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بجهود وزارة الأوقاف فى تشييد وإعمار المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأضاف، أنه تم بناء 139 مسجدا تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنيه خلال عام واحد فى طفرة كبيرة تضاف إلى إجمالى عدد المساجد بنطاق المحافظة والتى يبلغ عددها 13843 مسجدا، لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة فى تشييد دور العبادة.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم افتتاح 29 مسجدا بتكلفه تزيد عن 50 مليون جنيه بالتزامن مع افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، مسجد التقوى بقرية زاوية أبو شوشة مسقط رأس مفتى الجمهورية بتكلفة ما يقرب من 4 ملايين جنيه.

فيما أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تكثيف الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة بكل قوة وحسم، ونشر صحيح الدين الإسلامى فى المجتمع وذلك من خلال منابر المساجد إلى جانب الندوات الثقافية والدينية بمراكز الشباب، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع موسع مع الدعاة والأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه لمناقشة تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المغلوطة.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على تنفيذ خطة إنشاء وإعمار المساجد بكافة المراكز المختلفة باعتمادات مالية من وزارة الأوقاف إلى جانب الجهود الذاتية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم افتتاح 106 مساجد جديدة بتكلفة 166 مليون جنيه خلال عام واحد منها 83 مسجدا بالجهود الذاتية وعدد 23 مسجدا على نفقة وزارة الأوقاف.

يذكر أن المساجد التى يتم افتتاحها بمراكز بالبحيرة هى:

- مسجد الهداية، محطة التحرير ببدر بمساحة 550 مترا وبتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و100 ألف جنيه.

- مسجد الفتح، بقرية رقامة بإيتاى البارود بمساحة 400 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه.

- مسجد محلة صا، بشبراخيت بمساحة 370 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و800 ألف جنيه.

- مسجد عمر بن الخطاب - سليم طوبيان بدمنهور بمساحة 200 متر بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.

- مسجد القاضى بقرية نديبة بدمنهور بمساحة 142 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و100 ألف جنيه.

- مسجد التقوى بوادى النطرون بمساحة 135 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.

- مسجد الخمسين، بكفر الدوار بمساحة 650 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.

- مسجد الوقف الغربى بالرحمانية بمساحة 450 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه.

- مسجد الوسطانى البريجات، بكوم حمادة بمساحة 450 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه.

- مسجد قرية النحاس، بكفر الدوار بمساحة 420 مترا بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

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- مسجد بولين الكبير، بكفر الدوار بمساحة 400 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه.

- مسجد عمر بن الخطاب - سليمان شلبي، بشبراخيت بمساحة 350 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون.

- مسجد نور الإسلام - كوم شريك، بكوم حمادة بمساحة 300 متر بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و800 ألف جنيه.

- مسجد شبراخيت، بمساحة 250 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و500 ألف جنيه.

- مسجد محفوظ بالعكريشة، بكفر الدوار بمساحة 250 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد الإيمان، بقرية طرابمبا بمركز دمنهور.

- مسجد الصفتي، بعزبة الصفتى بكفر الحمايدة بمركز دمنهور بتكلفة 250 ألف جنيه.

- مسجد رامى عوض، بقرية شرنوب مركز دمنهور.

- مسجد عباد الرحمن، بقرية طرابمبا بمركز دمنهور.

- مسجد الرحمن، بقرية طرابمبا بمركز دمنهور.

- مسجد اللواء فوزى غراب، بقرية الحوفى التابعة لزواية غزال بمركز دمنهور.

- مسجد عباد الرحمن، بقرية خنيسة بمركز دمنهور.

- مسجد الهجينى بعزبة الهجينى بمركز دمنهور.

- مسجد فاطمة الزهراء، بقرية طرابمبا بمركز دمنهور.

- مسجد الهدى، بعزبة النقطة بمركز دمنهور.

- مسجد الرحمن الرحيم، بقرية بويط بمركز الرحمانية.

- مسجد فرج غنيم بقرية 8 بمركز إدكو.

- مسجد البغدادى بزراعة 6، بمركز إدكو بتكلفة 500 ألف جنيه.