شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تجرى مسحا حراريا للطلاب قبل دخول المدارس وبعد الخروج للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم عمل كشف حرارى للطلاب قبل الدخول والخروج من المدارس فى إطار خطط الوزارة للكشف عن كورونا، مضيفة أنه سيجرى تحويل من يثبت إصابته للمستشفيات بشكل سريع.

وتبدأ برامج التوعية من لحظة الدخول للمدرسة وأثناء الإذاعة المدرسية من خلال نظام الجرعات التوعوية المصغرة، بحيث يتم التركيز على معلومة واحدة يوميا مع التنبيه على الالتزام بها، ويتم مراعاة التباعد الجسدي في طابور الصباح بمسافة لا تقل عن مترين بين الطالب والآخر.

ويجرى حصر الغياب بين الطلاب والمدرسين وأطقم العمل المعاون بشكل يومي وتحديد الغياب لأسباب صحية ويتم إبلاغ الإدارة بنسب الغياب مع مقارنة النسب بالأسابيع الماضية، وفي حالة ملاحظة أي غيابات متكررة سيتم التواصل مع الطلاب هاتفيا للتعرف على السبب، وتقوم الإدارة الصحية بنتائج التقصي في حالة وجود إصابات بكورونا.