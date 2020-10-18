شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف يبسط سيطرته الـ3 أيام المقبلة.. طقس مائل للبرودة ليلاً وبداية موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي يمتد فيها الطقس المائل للبرودة ليلاً لمناطق جديدة من الجمهورية وتنخفض درجات الحرارة الصغرى ،وبداية موسم الأمطار بسقوط أمطار متوسطة الثلاثاء على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث ( 50 % ) .

ويسود في الأيام الثلاثة طقس مائل للبرودة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كذلك هناك شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد كثيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الاحد فتكون القاهرة «31– 20»، الإسكندرية «31 – 20»، قنا «35- 23»، الأقصر «36– 23»، أسوان «36 – 24» .

أما غداً الاثنين فيسود طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية (30 % )، والرياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً الاثنين فتكون: القاهرة الكبرى «32 – 20»، الوجه البحرى «32 – 20»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33- 26»، شمال الصعيد «34 – 23»، جنوب الصعيد «37 – 25» درجة مئوية.

وبعد غدً الثلاثاء يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

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وتشهد السواحل الشمالية الغربية أمطار متوسطة على بعض المناطق ( 50 % ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «31 – 20»، الوجه البحرى «31 – 20»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 26»، شمال الصعيد «35 – 23»، جنوب الصعيد «38 – 25» درجة مئوية .