شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: سر السعادة الزوجية «إنك تشترى دماغك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان حمادة هلال، إن الله أنعم عليه بزوجة طيبة، لم تعترض على وجود والدته معهم في شقة الزوجية.

وأضاف هلال، خلال لقائه مع برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، أن ابنه يوسف يحب الإخراج وابنته إرما صوتها حلو جدا، ويفكر في عمل أغنية لها.

وردا على سؤال لعمرو الليثى عن سر السعادة الزوجية، أجاب حمادة هلال: «إنك تشترى دماغك»، موضحا: «عمري ما بقيت سي السيد في البيت، ومهمل جدا وغير منظم وساعات بقوم بالمساعدة في البيت».