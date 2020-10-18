شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: «المزيكا» سر نجاح أغاني المهرجانات.. وصوت حسن شاكوش بـ«يعجبني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان حمادة هلال إن أرقام مطربي المهرجانات تؤكد نجاحهم، مطالبا إياهم باختيار كلمات الأغاني.

وأضاف هلال، خلال لقائه في «برنامج واحد من الناس» على قناة الحياة، أن سر نجاح المهرجانات في المزيكا، لأنها لون جديد، موضحا: «أنا بعمل أغنية جديدة مع المدفعجية، وأغنية إشرب شاي عملتها مع أوكا وأورتيجا، وأفضل صوت من مطربى المهرجانات بيعجبنى هو حسن شاكوش».

وعن ظهوره في فيديو مع حمو بيكا، قال هلال إنه كان في فرح في الإسكندرية وفوجئ بطلب من أحد الأشخاص بأن حمو بيكا يريد أن يسلم عليه ووافق على ذلك، وتابع: «وجدته شخصية خفيفة الدم جداً وبعدين طلب يتصور معايا وفوجئت بيه بيقول انتظرونى في فيديو كليب مع حمادة هلال، لكن لا يوجد أي شغل بيننا».