شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مصيف بلطيم» يجري جولة ليلية في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، جوله ليلية لمدينة مصيف بلطيم، لمتابعة أصحاب المحلات للتأكد من تنفيذ التعليمات وعدم التعدي على حرمة الشارع العام، إضافة للاطمئنان على أعمال النظافه بالمدينة ليلا، والإطمئنان أيضا لعدم وجود إشغالات بكافة الشوارع والميادين.

وأعطي عبدالقوى تعليماته برفع أي مخالفات فورا، من أي شخص أيا كان.

وخلال جولته، استمع عبدالقوى لشكاوي بعض المواطنين وقام بحلها فورا وأكد لهم أنه متواجد بينهم ومكتبه مفتوح في أي وقت لحل مشاكلهم، وأنه جاء لخدمتهم وتحسين صورة المصيف كمصيف سياحي ليكون واجهه مشرفه للمحافظه.