شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع ترميم شارع سعد زغلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق عملية ترميم وتسوية وضع الطبقه الأسفلتيه بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق، وذلك في أماكن الحفر بالشارع كله. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بعد شكوي المواطنين ولأهمية الشارع كشارع تجاري بالمدينه، وأصبحت حالته بالغة السوء بسبب كثرة الحفر به، خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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