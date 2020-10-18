شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 30 والعريش 28.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الأحد، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المتوقعة هي درجة الحرارة الفعلية التي يشعر بها المواطن بعيداً عن نسبة الرطوبة المرتفعة المصاحبة لفصل الصيف بسبب منخفض الهند الموسمي والتي كانت تتسبب بإحساس المواطن بارتفاع درجات الحرارة .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 31، والعريش ورفح أقل درجات الحرارة على مستوي الجمهورية وهي 28، أما ادفو وأبوسمبل فيسجلان أعلى درجة وهي 37 درجة مئوية نهاراً، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 16 درجة مئوية.

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 31 20 الاسكندرية 31 20 وادي النطرون 32 20 طنطا 32 19 شبين الكوم 32 20 دمنهور 31 19 بلطيم 31 22 مطروح 30 20 السلوم 31 21 سيوة 35 19 بورسعيد 29 23 دمياط 29 23 الزقازيق 31 20 المنصورة 31 20 الإسماعيلية 32 21 السويس 31 23 العريش 28 21 رفح 28 21 رأس سدر 29 20 نخل 30 17 نويبع 32 Advertisements 25 طابا 30 22 كاترين 29 16 الطور 30 23 شرم الشيخ 31 26 الغردقة 33 24 مرسى علم 32 25 الفيوم 32 21 بني سويف 32 21 المنيا 32 20 أسيوط 32 20 سوهاج 34 22 قنا 35 23 الأقصر 36 23 أسوان 36 24 ادفو 37 24 أبوسمبل 37 25 الوادي الجديد 36 23 شلاتين 35 25 أبورماد 34 26 حلايب 32 26 رأس حدربة 33 26